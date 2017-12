Una gara che può decidere la Liga, un match che va oltre la semplice rivalità. Il Barcellona vince 3-0 contro il Real Madrid nella sfida disputata oggi alle 13.00 al Santiago Bernabeu. La squadra di Zidane domina la parte iniziale della partita e sfiora il gol con Cristiano Ronaldo e un palo di Benzema, ma nel finire del primo tempo il Barcellona prende in mano le redini del match.



La ripresa inizia com'era terminata la prima frazione di gioco, con la squadra di Valverde a fare la partita. Il gol del vantaggio arriva grazie a Suarez, che finalizza alla perfezione il contropiede nato da una splendida giocata di Busquets e rifinito dall'assist di Sergi Roberto. Il raddoppio arriva su rigore, grazie a Messi, che batte Keylor Navas e va a esultare davanti ai tifosi Blancos. Nell'occasione espulso Carvajal per aver parato il colpo di testa di Paulinho da cui è nato il calcio di rigore. Il Real Madrid - fresco campione del Mondo - prova a reagire per riaprire la partita inserendo Bale e Asensio, ma nel finale arriva il terzo gol blaugrana grazie ad Aleix Vidal. Partita chiusa e in cassaforte per il Barcellona, che è sempre più primo in campionato: adesso il Real Madrid è a -14 dalla squadra di Valverde, prima con 9 lunghezze di vantaggio sull'Atletico Madrid.