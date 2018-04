REAL MADRID-BAYERN MONACO” DI CHAMPIONS LEAGUE

DOMANI IN DIRETTA E IN HD SU CANALE 5



Domani sera, martedì 1 maggio, il match di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco, valido per il ritorno delle semifinali della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Canale 5 alle ore 20.45.



Telecronaca di Sandro Piccinini con Massimo Paganin seconda voce. A bordo campo Claudio Raimondi e Massimo Veronelli.



Al termine dell’incontro, servizi, commenti e interviste esclusive nel programma post-partita condotto da Sandro Sabatini, con Eleonora Boi. In studio Arrigo Sacchi, Riccardo Ferri, Graziano Cesari e, ospite d’eccezione collegato da Firenze, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone.

