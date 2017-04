Il gran giorno è arrivato, comincia la resa dei conti: si apre questa sera infatti il ritorno dei quarti di finale di Champions League, con una sfida da finale, la replica del match tra Real Madrid e Bayern Monaco, terminato 2-1 per gli spagnoli all'Allianz Arena meno di una settimana fa. Questa volta le squadre di Zidane e Ancelotti si affronano in Spagna, al Santiago Bernabeu, con il Real nettamente favorito, visto il punteggio dell'andata. Ma occhio a sottovalutare i tedeschi, corazzata che è benissimo in grado di espugnare Madrid vincendo con due reti di distacco. Prime nei rispettivi campionati, le due squadre sono chiamate al tutto per tutto per restare in corsa nella massima competizione europea: il sogno del Real è centrare la dodicesima vittoria, mentre Ancelotti vuole essere il primo tecnico a conquistare quattro Champions in carriera, con tre squadre differenti. Sfida nella sfida, quella tra i due giocatori migliori di Real e Bayern: Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 100 in Champions League con la doppietta di Monaco, e Robert Lewandowski, assente per infortunio nella gara d'andata.Non c'è Gareth Bale, nemmeno convocato. Il Real Madrid ha perso solo tre partite in tutta la stagione, mentre il Bayern nelle ultime 4 gare ufficiali ha perso due volte e pareggiato una. Sette le trasferte di Champions consecutive in cui i bavaresi hanno subito almeno un gol. Nelle cinque precedenti occasioni in cui una squadra ha vinto per 2-1 in trasferta la gara di andata in Champions League, ha poi passato il turno. Questo sarà il 24esimo incontro tra Bayern Monaco e Real Madrid in Coppa dei Campioni/Champions League, un record nella storia della competizione. Regna l'equilibrio: entrambe hanno passato il turno cinque volte finora. Il Bayern Monaco ha perso otto delle ultime 10 trasferte con il Real Madrid (2V), incluse tutte le ultime cinque, mentre il Real Madrid ha raggiunto la semifinale in tutte le ultime sei stagioni. Dal 2010/11 il Real Madrid ha vinto 34 delle 40 partite di Champions League giocate al Santiago Bernabeu, inoltre il Real Madrid ha sempre segnato nelle ultime 34 partite casalinghe di Champions League, la striscia più lunga nella competizione: assieme alla Juve è l'unica squadra imbattuta in Champions quest'anno.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal,Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Ronaldo, Benzema. Allenatore: Zidane



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Boateng, Hummels, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski. Allenatore Ancelotti