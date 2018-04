Emilio Butragueno, dirigente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della partita tra i Blancos e la Juventus, valida per il ritorno dei quarti di Champions League.



Queste le sue parole: "Abbiamo sempre creduto fosse una sfida complicata, nella gara d'andata abbiamo ottenuto un risultato fantastico. Sono sempre novanta minuti intensi, dovremo provare a vincere. Questa è una competizione in cui qualsiasi errore può costare moltissimo. Può succedere di tutto, dovremo essere molto attenti. La Juventus è una grande squadra, con una mentalità straordinaria, ha già superato momenti difficili. Fino al secondo gol a Torino era stata una partita equilibrata. Cosa cambia senza Ramos? Abbiamo una rosa profonda, Vallejo è giovane ma affidabile. La difesa non va mai giudicata per un solo giocatore, è anche di squadra, i compagni aiuteranno Vallejo".