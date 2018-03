Emilio Butragueno, direttore delle relazioni internazionali del Real Madrid, parla a Premium Sport dopo il sorteggio Champions che ha messo le Merengues di fronte alla Juve ai quarti: "La Juve è una grande squadra e lo ha dimostrato una volta ancora di più contro il Tottenham. Sono riusciti a superare tutte le difficoltà e a qualificarsi. La mentalità dei bianconeri dà il senso e l'importanza della squadra, sarà una gara equilibrata. Ci creeranno dei problemi. Dovremo giocare al massimo livello perché la Juve ha una grande esperienza e ha giocatori molto forti come Higuain e Dybala che possono decidere la sfida in ogni momento. Noi siamo una squadra che nei momenti critici risponde molto bene. Sono i dettagli a fare la differenza. Speriamo che si confermi una grande festa per il calcio. E' sempre difficile giocare in Champions, sia che arrivi ai quarti che in finale. Il ricordo più fresco è la finale, ma la semifinale di qualche anno fa è andata in un altro modo. I dettagli saranno fondamentali".