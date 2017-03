Il Real Madrid era in corsa con il Manchester United per Paul Pogba, ex stella della Juventus ceduta a oltre 100 milioni di euro in estate. Le merengues erano pronte a una mega offerta per rilanciare e prenderlo, ma a frenare Florentino Perez - come scrive Diario Gol - è stato Cristiano Ronaldo. Proprio lui, dietro il mancato acquisto del centrocampista francese: CR7 si sarebbe messo di traverso, in quanto doveva essere lui la perla della squadra. Con Pogba, sarebbe evidentemente passato in secondo piano.