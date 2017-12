“Se parliamo di difensori che impostano, Bonucci è il migliore in Italia. Con il pallone tra i piedi, lo metto tra i primi tre al mondo. Ma c’è un però: Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La Juve per lui era l’ambiente ideale, nella difesa a tre si trovava alla perfezione, mentre a quattro sta faticando molto” Così si era espresso Fabio Capello su Bonucci qualche giorno fa. Secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon, questo giudizio avrebbe frenato le intenzioni del Real Madrid sul capitano rossonero.