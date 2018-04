Dani Carvajal, terzino del Real Madrid, commenta al sito ufficiale del club la vittoria per 3-0 contro la Juventus nell'andata dei quarti di Champions League: "Non è ancora finita, abbiamo fatto un bel passo in avanti ma ancora c'è molto da giocare. La Juve verrà al Bernabeu senza nulla da perdere, trasformata in attacco, e dobbiamo essere preparati per vincere come abbiamo fatto a Torino. Siamo venuti per vincere, per pressarli, avere la palla tra i piedi e fare una buona partita. Con l'espulsione di Dybala abbiamo creato più occasioni negli ultimi minuti, ma anche la Juve ne ha avute. Il gol di Cristiano? Rimarrà nella storia. Gli applausi dei tifosi avversari dicono tutto".