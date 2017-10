Dopo il ko rimediato in casa del Girona, il centrocampista del Real Madrid Casemiro è stato molto critico con i suoi compagni: "Nella ripresa non abbiamo giocato bene e non abbiamo creato molte opportunità. Siamo preoccupati per l'immagine e siamo otto punti dietro al Barcellona. Bisogna tenere la testa lucida, è un momento complicato, abbiamo ancora delle opportunità ma dobbiamo giocare meglio e lavorare di più".