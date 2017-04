Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il Real Madrid ha individuato in un attaccante tedesco il sostituto ideale da inserire in rosa al posto del partente Alvaro Morata. La punta spagnola che piace tanto a Chelsea e Milan è destinata a dire addio in estate e al suo posto uno dei candidati è Timo Werner, attaccante dell'RB Lipsia che sta incandando tutti in Bundesliga.