Keylor Navas non sta vivendo una delle sue migliori stagioni, tanto che il pubblico invoca Kiko Casilla. In estate il Real Madrid, però, qualcosa farà per la porta e due sono i nomi sul taccuino della dirigenza spagnola: Courtois del Chelsea e de Gea del Manchester United. Entambi ex Atletico Madrid, sarebbero ben felici di tornare in Spagna. L'estremo difensore dei Red Devils è la prima scelta, il belga insegue.