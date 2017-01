Il Real Madrid non guarda infaccia a nulla quando si tratta di contratti, sponsorizzazioni e possibilità di guadagno. Nulla può fermare la macchina degli introiti delle Merengues, neanche l'impatto con la propria storia e con i simboli societari.



STEMMA SENZA CROCE - Come confermato dal Corriere della Sera il club madrileno eliminerà una parte del proprio stemma per vendere prodotti nel mercato arabo. Sulla storica corona borbonica che campeggia sullo stemma societario, infatti, è presente una croce cristiana che, per i prodotti venuti nell'area mediorientale, verrà rimossa. Via, quindi, quella croce minuscola che da quasi un secolo, prima messa da re Alfonso XIII e poi imposta da Francisco Franco, incoronava lo stemma del club.



RISPETTO PER LE CULTURE DEL POSTO - Il Real Madrid ha fatto sapere che la scelta è dovuta perchè: "Bisogna stare attenti in quanto ci sono sensibilità culturali da rispettare". Per la precisione quelle sensibilità valgono 50 milioni di euro con un contratto quinquennale firmato con Adidas per la vendita di materiale tecnico in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman.



IN EUROPA RESTA - La testimonianza che l'intento è unicamente commerciale risiede invece nel fatto che la crocetta resterà immutata negli stemmi delle divise indossate e vendute in Europa. I tifosi stanno muovendosi per spingere la società a ripensarci, ma non accadrà.