Brutte notizie per il Real Madrid in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League di mercoledì contro la Juventus. Per la gara del Bernabeu, Zinedine Zidane non avrà a disposizione Sergio Ramos (squalificato), Nacho Fernandez e Vallejo (infortunati). Varane sarà l'unico centrale disponibile, a cui Zizou potrebbe decidere di affiancare Casemiro.