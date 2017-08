Il Trofeo Bernabeu lo alza il Real Madrid: i Blancos di Zinedine Zidane vincono il premio - dedicato allo storico Presidente del club - sconfiggendo 2-1 la Fiorentina di Stefano Pioli grazie alle reti di Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo che ribaltano il vantaggio iniziale di Jordan Veretout.



GIOVANI E 'BIG' - Spagnoli imbottiti di giovani con CR7, Sergio Ramos e Marco Asensio dal primo minuto, viola che invece schierano una formazione verosimilmente titolare, con Giovanni Simeone - che nel pomeriggio ha ricevuto la visita del padre Diego in ritiro - terminale offensivo e German Pezzella centrale di difesa. La gara si apre con il gol di Veretout, rimontato però da Mayoral e successivamente dalla conclusione che vola all'incrocio dei pali di Ronaldo.



​LA VITTORIA - Dal 2004 il Trofeo Bernabeu è sempre del Real Madrid e, anche stavolta, non ha disatteso le attese. Nella seconda frazione di gioco hanno fatto ingresso in campo tanti 'big' dei Blancos, mentre la Fiorentina ha regalato minuti a ogni elemento convocato per l'amichevole. Test probante per la formazione di Pioli, attesa domenica dalla sfida contro la Sampdoria.