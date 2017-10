"Questi giocatori sono tornati a fare la storia. Siamo in una nuova era dorata, col miglior allenatore del mondo che è Zidane, con l'erede di Di Stefano, che è Cristiano Ronaldo, un grande capitano come Sergio Ramos e con i migliori giocatori nei rispettivi ruoli". Florentino Perez, a margine della presentazione di un libro sulla conquista della Champions a Cardiff, esalta il suo Real Madrid. "La vittoria di Cardiff è l'inizio del cammino verso la tredicesima Champions. E' stata la miglior finale nella storia di una competizione che ha dato il via a una leggenda fin qui irripetibile. Con la Coppa dei Campioni si è iniziato a trasmettere, di generazione in generazione, un'ambizione enorme e ogni giocatore e allenatore che indossa questa maglia sa che non c'è niente di meglio che offrire ai tifosi il titolo di campioni d'Europa".