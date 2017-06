Sulla telenovela tra il Milan, Donnarumma e Raiola non è ancora stata scritta la parola 'fine'. Intanto dalla Spagna rimbalzano alcune dichiarazioni di Florentino Perez in merito alle voci di mercato sul portiere rossonero. Il presidente del Real Madrid ha dichiarato a Radio Onda Cero: "Tutti dicono che Donnarumma è un grande e sarà l'erede di Buffon nella Nazionale italiana. Sicuramente lo stiamo seguendo, ma non posso raccontare tutto quello che facciamo... Invece non abbiamo parlato con de Gea. Perché lo volevamo? Perché non conoscevo ancora Keylor Navas".



SU MBAPPE' - "Non so se sia nato per giocare nel Real Madrid, l'ho visto poco. Mi sembra un grande giocatore, vedremo se è nato per giocare qui o meno. Lo stiamo seguendo, diventerà uno dei grandi".



SU CRISTIANO RONALDO - "Lo conosco bene, è un bravo ragazzo. Mi sembra tutto molto strano, parlerò con lui. Lo difenderò sempre, innanzitutto come uomo. I problemi fiscali? Parto dal fatto che bisogna rispettare la legge e che Cristiano lo ha sempre fatto, i suoi avvocati hanno detto che lui non ha occultato nulla e sono sicurissimo che è tutto in regola. So che è arrabbiato per il trattamento che ha subito dalla stampa, si sente ferito perché non ha mai avuto alcuna intenzione di occultare illegalmente qualcosa. Se non ha commesso nessun errore, è chiaro che si arrabbi e gli dia fastidio tutto questo. Non per colpa del Real Madrid, del fatto che sia stato difeso o meno. L'ultima volta che ho parlato con lui è stato a Cardiff, dopo la finale di Champions League. Abbiamo parlato anche della prossima stagione certo, non nello specifico però sì. Se ne potrà andare (ma non per soldi) o può restare a vita nel Real Madrid, noi affermiamo che lui compie i suoi doveri fiscali. Il presidente del PSG è mio amico e lui non ha parlato né con me, né con Cristiano. Nessuno ci ha presentato un'offerta per nessuno. Pensiamo solo di continuare con i giocatori che abbiamo, ci piacerebbe continuare così, con questi 24. A oggi, poi vedremo. Io devo parlare con Cristiano prima di tutto. La gente vuole sapere se resta o va? Anche io lo voglio sapere".



ALTRO MERCATO - "Coentrao andrà allo Sporting Lisbona. La trattativa per il rinnovo del contratto di Isco è in stato avanzato. La mia prima decisione è rinnovare il contratto di Zidane. Qui nessuno ha pensato che Morata se ne vada e lui non mi ha mai detto che se ne vuole andare. Mariano Diaz? Lo vogliono in tantissimi, soprattutto all'estero (c'è anche la Fiorentina, ndr). Credo che sia giunto il momento che faccia un'esperienza de genere".