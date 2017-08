Cristiano Ronaldo, innervosito per le cinque giornate di squalifica confermate, torna a spaventare il Real Madrid. El Pais riporta le frasi una fonte vicina al giocatore: "Per ora pensa solo a lavorare. E' infastidito per le cinque giornate di squalifica e continua a lavorare come sempre con la squadra, ma non possiamo garantire che resti o vada via. Vediamo cosa succede da qui al 31 agosto".



Una settimana e una manciata di ore per conoscere il futuro di CR7, accostato prima al Manchester United, in un romantico ritorno, poi, clamorosamente, al Milan. Il mercato più pazzo di sempre chiude tra una settimana, e i colpi di scena possono non finire qui.