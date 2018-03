L'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League riaccende le voci di mercato su Neymar. Come si legge sul quotidiano spagnolo AS, nelle scorse settimane a Parigi il padre dell'attaccante brasiliano ha incontrato alcuni emissari del Real Madrid per discutere di un possibile trasferimento in vista della prossima stagione. Il PSG chiederà 400 milioni di euro per il suo cartellino, pagato 222 milioni la scorsa estate.



Quando Neymar ha lasciato il Barcellona sfruttando la clausola di rescissione. Secondo El Mundo Deportivo, il giocatore si è già pentito della scelta e si è offerto di tornare: non subito, ma nel 2019. Intanto il Barça reclama dallo stesso Neymar 75 milioni di euro perché la sua partenza avrebbe invalidato l'ultimo rinnovo del contratto siglato nel 2016 con un bonus di oltre 60 milioni al momento della firma.