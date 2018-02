Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe scelto Joachim Low come sostituto di Zinedine Zidane a partire dalla prossima estate. Il tecnico tedesco è considerato il profilo ideale per guidare la rivoluzione dopo una stagione che si preannuncia deludente: eliminato dalla Coppa del Re e a 19 punti dalla vetta in campionato, il Real Madrid resta in corsa solamente per la Champions League.