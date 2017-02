Isco ha deciso il suo futuro: a fine stagione lascerà il Real Madrid. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il trequartista delle Merengues vuole più spazio. Su di lui Juventus, Chelsea e Manchester City, oltre al possibile inserimento del Barcellona.





Tra Isco e il Real Madrid c'è aria di divorzio a fine stagione. Lo riporta oggi 'Marca' secondo cui il giocatore "lascerà probabilmente il club merengue questa estate". Due i motivi che spingerebbero il quasi 25enne esterno offensivo spagnolo a prendere questa decisione: i pochi minuti giocati in stagione, con Zidane che continua a puntare sulla BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo), e il forte divario tra domanda e offerta per il prolungamento dell'attuale contratto in scadenza nel 2018. Alla fine dello scorso anno il club di Florentino Perez ha inviato al procuratore del giocatore una proposta di rinnovo che migliora notevolmente i 2,5 milioni netti ma che è lontano dagli 8-10 milioni che invece Isco chiede. "Sono tranquillo per il mio futuro - ha detto il giocatore a BeinSport - Per me ciò che conta è avere minuti nelle gambe e giocare, la carriera di un giocatore è breve. A fine stagione prenderò una decisione, perché è in ballo il mio futuro". Isco è felice a Madrid ma nelle sue tre stagioni al Bernabeu il suo ruolo è sempre stato secondario, penalizzato anche dal modulo 4-3-3, che dà la priorità alla BBC e il trio di centrocampo Casemiro-Kroos-Modric. Isco però non molla: vuole giocare di più e vuole guadagnare di più, come qualsiasi calciatore. D'altronde le pretendenti non mancano, con City, Chelsea e Juventus pronte a farsi sotto. "E' comprensibile che abbia detto questo ma non c'è nessun problema", ha commentato oggi Zidane durante la conferenza stampa in vista del recupero di domani contro il valencia in Liga. "Un giocatore può giocare 20 o 26 partite e quando resta fuori non gli piace di certo, accadrà sempre. Ma avendo adesso una partita dietro l'altra, ci sarà spazio per tutti e sarà così fino alla fine. Lui sa comunque che mi piace come giocatore e io ho 24 ottimi giocatori".