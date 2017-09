Il centrocampista Isco, dopo il rinnovo fino al 2022 con il Real Madrid, commenta le voci sull'interessamento del Barcellona: "Ho sentito delle voci ma per quanto mi riguarda la mia intenzione è sempre stata quella di restare e trionfare nella squadra che ha creduto in me. Voglio consolidarmi come titolare e vincere molti titoli, cosa molto probabile vista la squadra che abbiamo. Possibilità in futuro di andare al Barça? Mai, come ho detto la mia idea è quella di affermarmi a Madrid. E' vero che ho passato momenti difficili, ma questi mi hanno aiutato ad assaporare meglio quelli felici".