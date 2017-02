Sarà Zinedine Zidane a decidere il futuro di Isco, almeno per quanto riguarda la parte societaria. Secondo quanto raccontato da El Larguero, infatti, il Real Madrid si è affidato completamente al tecnico francese in merito alla proposta di rinnovo. Il giocatore ex Malaga si è preso del tempo per valutare il suo impiego nella seconda parte di stagione e, nel caso in cui non sia soddisfacente, chiedere la cessione. Il suo contratto scadrà nel 2018, perciò quest'estate il costo del suo cartellino è destinato ad abbassarsi notevolemente, anche perchè l'obiettivo primario di Isco è giocare il Mondiale con la Spagna nel 2018.