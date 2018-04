Ritorno dei quarti finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus è arbitrata da Michael Olivier, coadiuvato da Burt e Bennet. Un solo precedente con il fischietto inglese per i bianconeri, proprio in questa stagione: la vittoria per 2-1 sullo Sporting Lisbona. Calciomercato.com vi racconta la moviola della sfida.



92' ESPULSO E RIGORE PER BUFFON - Rigore per il Real Madrid per fallo di Benatia su Lucas Vazques. C'è il tocco. Espulso Buffon pr proteste.



90' AMMONITO BENATIA - Giallo anche per Benatia per un doppio fallo a metà campo.



80' GIALLO MARCELO - Douglas Costa salta netto Marcelo, che lo stende: giallo.



73' AMMONITO DOUGLAS COSTA - Asensio parte in progressione, Douglas Costa lo stende in scivolata. E' giallo.



67' GIALLO ALEX SANDRO - Ammonito il terzino brasiliano della Juve per un fallo su Ronaldo.



61' GOL MATUIDI - Regolare il gol di Blaise Matuidi. Sul cross di Douglas Costa, perde il pallone Keylor Navas e ne approfitta il francese. Non c'è fallo.



54' CHIESTO GIALLO A MANDZUKIC - Già ammonito, Mandzukic si scontra con Carvajal, con i giocatori che chiedono il secondo giallo per il croato: il direttore di gara fischia il fallo ma senza ammonire Mandzukic, giustamente.



44' RONALDO CHIEDE UN RIGORE - Protesta CR7, vuole un calcio di rigore per un contatto con Benatia, manon c'è niente



36 GIALLO PER LICHTSTEINER - Ammonito il terzino svizzero per un fallo su Ronaldo: Olivier spiega al 26 bianconero che è stata punita la recidività.



29' GIALLO MANDZUKIC - Carvajal sterza, Mandzukic lo stende: giallo per il croato.



22' AMMONITO CARVAJAL - Carvajal entra in ritardo su Mandzukic: pestone e giallo per lo spagnolo.



16' AMMONITO PJANIC - Giallo per Pjanic per un fallo su Isco.



13' GOL ANNULLATO A ISCO - Sul tiro di Ronaldo parato da Buffon, dubbia la posizione di Isco, il direttore di gara ha annullato



2' GOL JUVE - Regolare la posizione di Khedira sul gol di Mandzukic.