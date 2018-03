Mateo Kovacic, ex centrocampista dell'Inter ora al Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine della sfida contro il Paris Saint-Germain: "Abbiamo fatto una grande partita. Questa squadra cambia in Champions League. Abbiamo fatto un grande sforzo e siamo contenti. Cristiano Ronaldo? È incredibile. Gli dai un'occasione e segna. È dura stare in panchina, però io sono preparato per tutte le partite. Oggi ho giocato, abbiamo vinto. Si deve sempre fare i conti con questo Real Madrid, soprattutto quando gioca in Champions League. Abbiamo vinto due volte di seguito questo trofeo e siamo pronti per la terza". Sul possibile ritorno in Italia: "Non lo so. In questo momento è difficile parlare di questo. Mi è piaciuto molto l'Italia, Milano. Non si sa mai".