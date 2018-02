Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, parla in vista della gara di Champions League contro il PSG: “È un momento chiave della stagione, però già negli anni scorsi abbiamo incrociato Bayern, Atlético o Juventus e tutte queste sono grandi squadre. Siamo ottimisti e consapevoli che il PSG non ha solo 3 grandi calciatori, ma 11. Hanno giocatori molto forti in ogni zona del campo, noi dovremo pensare a fare il nostro gioco”.





SULL’ESPERIENZA AL REAL - “È fantastico essere qui. Sono nel miglior club al mondo, abbiamo raggiunto molte cose negli ultimi anni e speriamo di continuare così anche in futuro. È stata speciale la prima Liga vinta l'anno scorso, perché avevo l'obiettivo di vincere il campionato spagnolo”.