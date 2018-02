Il Real Madrid è sempre più deciso nell'intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione nel reparto d'attacco. Almeno due dei tre componenti della BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo ndr.) lasceranno il club madrileno che è alla ricerca di una prima punta di livello internazionale e continua a dare la caccia anche all'ex- Barcellona, oggi al PSG, Neymar.



LEWANDOWSKI SI OFFRE - Secondo quanto riportato a tutta pagina dal quotidiano spagnolo Marca e ribadito nelle versioni online da Sport e AS, l'attaccante del Bayern Monaco, Roberto Lewandowski è stato offerto al presidente Florentino Perez dal suo agente. La punta polacca considera chiusa la sua esperienza in Baviera e nonostante un contratto fino al 2021 vuole un trasferimento proprio nella Casa Blanca.



SFIDA CON ICARDI - Quella di Lewandowski è un'idea che stuzzica da tempo il Real Madrid, ma la punta classe '88 compirà in agosto 30 anni ed è alla ricerca dell'ultimo grande contratto della sua carriera. Il Real, invece, sta progettando una rivoluzione altamente futuribile e per questo resta vivissima l'idea che porta al ben più giovane attaccante dell'Inter, Mauro Icardi. La clausola rescissoria da 110 milioni di euro è alla portata delle Merengues e, come confermato dall'allenatore dell'Argentina Sampaoli, Icardi è fortemente tentato dalla possibilità di trasferirsi a Madrid. Sarà sfida aperta, aspettando i costi dell'operazione Neymar e l'alternativa altrettanto costosa Harry Kane sempre viva nelle idee di Perez.