Marcelo, difensore del Real Madrid, parla dopo la semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, che ha garantito l'accesso alla finale alle merengues. Il brasiliano si è soffermato sul suo tocco di mano in area di rigore non ravvisato dall'arbitro: "E' fallo di mano, ho colpito il pallone con la mano, dunque era calcio di rigore. Mentirei se dicessi il contrario. Ma il calcio è così. Non parlo degli arbitri, ma a volte sbagliano a favore e altre volte contro. Non importa ciò che succede, devi solo pensare a giocare".