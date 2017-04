Marcelo, terzino del Real Madrid, si racconta a Real Madrid Tv: "Ricordo che successe tutto molto in fretta. Quando arrivai non sapevo che stavo per firmare con il Real, pensavo che volessero solamente conoscermi. Poi mi dissero che sarei andato a giocare nel Castilla ed io ero felicissimo, Capello però disse di no, disse che avrei dovuto fin da subito lavorare con la prima squadra".



NO AL SIVIGLIA - "Ricevetti una proposta dal CSKA Mosca e in seguito fui vicinissimo al Siviglia visto che il club aveva già firmato un accordo con il Fluminense, quando venni a sapere del Real però dissi che io volevo solo Madrid".



MOMENTO DIFFICILE - "Quando avevo 18 anni, un dirigente mi convocò nel suo ufficio al Bernabeu e mi disse che volevano mandarmi altrove per fare esperienza. Io gli dissi che non mi sarei mosso, ma fu il momento peggiore per me perché capii che non avevano bisogno di me. Quell’episodio mi ha però reso più forte. Ho combattuto molto ed ho sofferto per il Real, essere uno dei capitani di questa squadra però non ha prezzo".