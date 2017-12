Marcelo, terzino del Real Madrid, ko oggi nel Clasico contro il Barcellona, sostiene Zinedine Zidane, tecnico merengue: "Il Bernabéu esige molto, per giocare a Madrid c'è pressione ed esigenza. Qui è così, sarò con il mister fino alla morte non c'è dubbio, molte persone dimenticano ciò che ha vinto il Real, abbiamo vinto cinque titoli in un anno, non è la fine della storia, la prestazione è stata buona"