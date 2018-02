Marcelo, terzino del Real Madrid, parla in sala stampa al fianco di Zinedine Zidane in vista del match di Champions League contro il PSG: "Abbiamo grande motivazione. Personalmente ho vinto tantissimo col Real, ma ogni giorno che passa ho sempre più fame di titoli. Zidane? Per me è una figura importantissima, ci ha aiutato molto e continuerà a farlo. Per me è un grande allenatore e noi crediamo in lui e nel suo lavoro. Neymar? Non ho detto che un giorno giocherà nel Real Madrid, ho detto che un giorno potrebbe giocare nel Real Madrid. Ai tifosi del Real Madrid piacciono i grandi giocatori e Neymar è una stella mondiale che qualunque tifoseria vorrebbe avere con se. Guardando alla partita, sarebbe un errore concentrarci solo su di lui".