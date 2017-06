Il Manchester United è da tempo in pressione su Alvaro Morata. Il Real Madrid però non ha intenzione di svendere il giocatore e per farlo partire pretende tutti i 90 milioni della clausola rescissoria: "Se qualcuno vuole Morata, che lo paghi". E' questo il messaggio che filtra dalla dirigenza dei Blancos. Il Manchester United però non ha intenzione di arrivare ad una tale cifra e spera che la volontà del giocatore possa essere decisiva per portarlo alla corte di Mourinho.