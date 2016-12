Il Real Madrid segue Aubameyang da diverso tempo, ma secondo quanto riportato da Ok Diario i blancos non sarebbero disposti ad accontentare le pretese del Borussia Dortmund. Il club tedesco, infatti, non ha intenzione di far partire il gabonese per meno di 80 milioni di euro; troppi per le merengues che probabilmente allenteranno la presa sul prodotto del vivaio del Milan.