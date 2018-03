Nacho Fernandez, difensore centrale del Real Madrid, ha parlato così ai microfoni di Goal.com della prossima sfida alla Juventus: "La Juventus è una squadra difficile come tutte le squadre italiane, sono ad un ottimo livello oramai da tanti anni. E una squadra dura e tosta, con grande qualità in attacco. In generale è chiaro che sono veramente una grande squadra. Sarà difficile, ma abbiamo fiducia in noi. L'anno scorso quando li abbiamo incontrati in finale abbiamo fatto una delle migliori partite nella storia del Real Madrid, vogliamo ripeterci, batterli ed andare in semifinale".