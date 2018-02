Jean-Pierre Papin, ex attaccante di Marsiglia e Milan, parla ad AS in vista della sfida tra Real Madrid e PSG: "Benzema prima segnava diversi gol, adesso invece no. Questo è quello che manca di più. La Champions? I giocatori del Real sono fatti per giocare questa competizione, hanno l'abitudine e l'attitudine a giocarla e vincerla. Non è un caso che Neymar renda così tanto: a Barcellona era sempre sotto pressione, adesso a Parigi gioca molto più tranquillo".