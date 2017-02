Diego Lopez, ex portiere di Milan e Real Madrid, ha parlato ai microfoni di BRTNews alla vigilia della sfida che vedrà impegnato il suo Espanyol proprio contro i blancos. Ha esaltato il lavoro di Zidane e parlato della sua carriera: "Zidane ha portato pace e lavoro. I giocatori si sentono liberi con lui. La sua esperienza personale sta servendo ai giocatori per dare il massimo e sono contenti di allenarsi, di giocare".



"Per me a Siviglia non è andata bene, ma a Madrid, che è la mia casa, ho potuto godere di nuovo del piacere di giocare a calcio per un altro anno e mezzo. Ora sono felice, Quique Sanchez Flores è un grande allenatore. Ha le idee molto chiare, ha un sacco di carisma e tutto il gruppo è con lui fino alla fine, crediamo in quello che ci dice".