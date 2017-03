Alvaro Morata è sempre più lontano dal Real Madrid. Il club blancos sta preparando la prossima sessione di calciomercato in cui non è prevista la cessione di Karim Benzema e ci sarà il contemporaneo accentramento di Cristiano Ronaldo. Sempre meno spazio per l'ex Juventus che, quindi è destinato a lasciare Madrid in estate. La Juventus resta vigile e riporterebbe volentieri Morata in Italian.