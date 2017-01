Real Madrid-Napoli: biglietti esauriti in poche ore, nonostante fossero quasi 4mila. La verità è che molti hanno subito bloccato il volo pur sapendo che i biglietti non erano sicuri. Gli unici ad avere certezze coloro i quali hanno deciso di affidarsi all’agenzia di riferimento del Napoli. Cioè Rete Europa. Qui il pacchetto si vende compreso di tagliando. Come si legge sul “Roma”, tutti gli altri charter non garantiscono l’entrata allo stadio ma solo il trasferimento nella capitale spagnola. Alcuni tifosi napoletani, comunque, si sono anticipati molto prima bloccando i palchetti del Bernabeu. Dove è prevista la cena e addirittura lo Champagne oltre al biglietto di entrata.

Il costo è intorno ai 400 euro. Trecento, invece, costano le Tribune centrali. Che sono state vendute da agenzie spagnole che hanno confermato, attraverso la Pec personale, che sarà garantito l’accesso allo stadio nonostante sia arrivata una nota del Real che si riserva di aprire le porte ai tifosi napoletani che non andranno nel settore ospiti. C’è la raccomandazione, però, di andare senza sciarpe o cappelli azzurri. Inoltre non sono ammessi gruppi organizzati e quindi massimo in quattro. Il tutto per avere una ottima gestione dell’ordine pubblico. Non c’è mai stato alcuno screzio tra le due opposte tifoserie ma meglio non rischiare. E per questo motivo, secondo le norme Uefa, il Real ha fatto sapere di riservarsi della possibilità di far entrare o meno i tifosi azzurri nonostante siano in possesso del biglietto.