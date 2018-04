Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato della Champions League in vista della gara di ritorno contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa spagnola: “L’etichetta di favoriti per la Champions non piace a nessuno, ma noi lo abbiamo dimostrato sul campo. Vogliamo restare umili e lasciare questi discorsi fuori dal campo. E’ chiaro, però, che se nella tua storia vinci dodici coppe gli occhi brillano in un altro modo. Sarebbe molto triste per tutto il nostro ambiente finire senza titoli la stagione, ma abbiamo ancora la Champions League. Prima, però, dobbiamo eliminare la Juventus. Una finale con il Barcellona? Non c’è mai stata, sarebbe molto bello giocarla, speriamo accada quest’anno”.