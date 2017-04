Il difensore del Barcellona Gerard Piqué, ormai noto per le proprie polemiche contro i presunti favori arbitrali al Real Madrid, ha preferito non dire nulla dopo la partita di ieri dei Blancos in Champions contro il Bayern. Il suo silenzio, però, è riuscito a fare molto rumore, essendo stato racchiuso in un tweet emblematico:



<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="und" dir="ltr">...</p>— Gerard Piqué (@3gerardpique) <a href="https://twitter.com/3gerardpique/status/854438221564063747">April 18, 2017</a></blockquote>

Nella zona mista del Bernabeu non si è fatta attendere la risposta del difensore Sergio Ramos, informato del tweet del rivale: "Vada a rivedersi la partita contro il Psg. Noi abbiamo passato l'esame, ora tocca agli altri. Rispetto l'opinione di tutto il mondo ma non so di che furto parlano. Gli arbitri a volte ti danno, a volte ti tolgono". Il Clasico di domenica sera si preannuncia sempre più incandescente.