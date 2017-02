Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Karim Benzema e Alvaro Morata sono prossimi a lasciare il Real Madrid. Tre sono le alternative a disposizione di Zidane per rivoluzionare l'attacco: spostare Cristiano Ronaldo nel ruolo di centravanti, attendere dal mercato un acquisto di spessore (come Aguero dal Manchester City o Aubameyang dal Borussia Dortmund), oppure promuovere in prima squadra giovani talenti del calibro di Mariano Diaz e Borja Majoral. Su Morata è forte il pressing del Chelsea, ma lo spagnolo non è mai uscito dai pensieri della Juve.