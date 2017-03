La stagione di Cristiano Ronaldo non sta andando secondo le solite altissime aspettative, eppure CR7 è già a quota 18 gol in Liga. L'ultimo, quello del pareggio che ha dato il via alla rimonta contro il Betis, ha consegnato al portoghese 3 record:



- Miglior marcatore di tutti i tempi nei top 5 campionati europei, primo a pari merito con Jimmy Greaves. Dal 2003 sono 366 gol, di cui 3 con lo Sporting Lisbona, 84 con lo United e 279 con il Real Madrid;

- Miglior marcatore di sempre al Bernabeu: a segno 210 volte nello stadio delle merengues, davanti a mostri sacri come Santillana, Raul, Di Stefano e Puskas;

- Miglior marcatore in attività in Liga per la categoria colpi di testa: con 46 reti ha superato Aritz Aduriz.