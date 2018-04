Dopo la serata da fenomeno, con cui ha annientato le speranze della Juventus di qualificarsi alle semifinali di Champions League, Cristiano Ronaldo ha parlato al sito della Uefa, partendo dagli applausi dell'Allianz Stadium dopo la sua rovesciata: "È stato un momento incredibile. Devo dire grazie a tutti i tifosi della Juventus. Quello che hanno fatto è sbalorditivo e non mi era mai capitato in carriera. È stato un gran gol, fantastico. Non mi aspettavo di segnare così, ma parliamo della partita, è stata una gara straordinaria. Abbiamo segnato tre gol contro la Juve, una grande squadra. Abbiamo giocato bene, ho aiutato i miei compagni e ho segnato due volte. È stata una bella serata, ora dobbiamo pensare al ritorno. Nel calcio tutto è possibile, quindi pensiamo alla seconda partita e vediamo cosa succede".



CASA CHAMPIONS - "Sono il primo a segnare in dieci partite consecutive Champions League? Ovviamente sono orgoglioso. Non lo sapevo finché non me lo avete detto, mi piace battere i record. È la nostra competizione, a me e ai miei compagni piace molto giocare in Champions League. È stato un ottimo risultato e giochiamo il ritorno in casa; sappiamo che la Juve è una grande squadra e dobbiamo fare attenzione, ma siamo molto contenti. Mi è piaciuta la nostra solidità, non abbiamo subito gol. La Juve ha pressato molto, soprattutto nel primo tempo, ma abbiamo difeso bene: sia il portiere che i difensori hanno fatto un lavoro fantastico. Nella ripresa abbiamo creato qualche occasione e abbiamo segnato. Il calcio è così, se non segni non vinci".