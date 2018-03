Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il PSG: "Champions come ultimo obiettivo rimasto? La cosa può aggiungere maggior pressione o maggior motivazione. Non avremo margini d'errore domani, un errore e sei fuori. Sarà un giorno importante, come una finale. Neymar? È un giocatore differente dagli altri, dovevi sempre essere all'erta. Conosco il sostituto, Di Maria, altro grandissimo giocatore".