Il Real Madrid continua a monitorare con attenzione la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala. Non è più un segreto che l'argentino della Juve sia l'obiettivo principale di Florentino Perez per rinforzare l'attacco delle merengues: ma dalla Spagna, in queste ore, stanno filtrando voci sull'eventuale alternativa. Si tratta di Sergio Aguero del Manchester City, la cui cessione potrebbe non risultare così dolorosa, adesso che Guardiola ha trovato in Gabriel Jesus il nuovo fenomeno con cui dare l'assalto alla Premier e alla Champions.