Tegola per il Real Madrid che, in occasione della partita di campionato contro il Las Palmas, ha perso per infortunio il difensore Nacho. Uscito al 28° del primo tempo per un problema alla caviglia, il calciatore spagnolo ha abbandonato il campo in lacrime ed è a forte rischio per la partita di Champions League di martedì prossimo contro la Juve.