Grande preoccupazione in casa Real Madrid dove Dani Carvajal è costretto a fermarsi, non si sa ancora per quanto, a causa di un problema al cuore. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Real Madrid ha reso nota l'entità dell'infortunio del terzino spagnolo. "Dopo i test medici a cui il giocatore si è sottoposto oggi, gli è stata diagnosticato un processo virale che interessa il pericardio".



RECUPERO - Si attendono ulteriori sviluppi ed il giocatore sosterrà ulteriori esami per capire anche quali saranno i tempi di recupero e quando dunque potrà tornare a disposizione di Zidane. Carvajal ha bisogno di assoluto riposo e dunque non potrà rispondere neppure alla chiamata della sua Nazionale. I tifosi del Real Madrid aspettano buone notizie: secondo Marca il rientro in campo sarà tra circa sei settimane, ma è ancora presto per stabilire le tempistiche esatte del recupero.

Parte médico de Carvajal.https://t.co/JdjIAvX0NE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 30 settembre 2017