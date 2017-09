Prosegue la campagna di "rafforzamento" del Real Madrid che, soltanto poche ore dopo la ratifica del prolungamento di contratto fino al 2022 del difensore francese Raphael Varane, ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo per blindare fino a giugno 2023 il trequartista classe '96 Marco Asensio. Si tratta del settimo rinnovo in casa Real nelle ultime due settimane. La firma sul nuovo contratto sarà apposta domani alla presenza del presidente Florentino Perez negli uffici del "Santiago Bernabeu". Esattamente come per altre stelle del club che hanno recentemente rinnovato, Asensio avrà una clausola rescissoria, stimata in 700 milioni di euro secondo quanto riferisce la stampa madrilena.



Il giocatore maiorchino era stato acquistato dal Real Madrid nell'estate 2015 e, dopo una stagione in prestito all'Espanyol, ha fatto ritorno ai blancos, con cui ha vinto una Liga, una Supercoppa di Spagna, una Champions League, due Supercoppe Europee e un Mondiale per club.