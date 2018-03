Grande protagonista con la nazionale Under 21 spagnola, l'attaccante classe '97 Borja Mayoral ha avuto pochissimo spazio nel corso della stagione al Real Madrid e, nonostante i 5 gol realizzati in 772 minuti divisi tra tutte le competizioni, a giugno chiederà di essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Il suo contratto scade a giugno 2021.