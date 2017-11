Il Real Madrid, da quanto riporta Marca, ha messo gli occhi su un giovane talento inglese. Si tratta di Dele Alli, attaccante del Tottenham, che negli ultimi anni sta stupendo tutti gli addetti ai lavori per il suo rendimento. La doppietta, nel match di Champions League, contro i 'Blancos' ha convinto i dirigenti del Real Madrid a tenere sotto osservazione il suo operato. Per intavolare una trattativa c'è un ostacolo, il presidente degli 'Spurs' ,Daniel Levy, è famoso per avere poca pazienza nelle operazioni di mercato e per far pagare i proprio giocatori cifre astronomiche.