Jesus Vallejo torna al Real Madrid. Queste le parole del giovane difensore scuola merengues, reduce dall'esperienze tra Real Sociedad ed Eintracht Francoforte: "Voglio ringraziare il presidente per la fiducia, voglio dare il massimo per ripagare questa fiducia. Prometto umiltà, lavoro, impegno e sacrificio, spero di poter restare qui a lungo, perché questo è il migliore club del mondo. Questa squadra, allenata da uno dei migliori tecnici in Europa, ha centrato il doblete ed ha vinto la seconda Champions consecutiva. Abbiamo una rosa fortissima, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare sempre. Voglio ringraziare i tifosi per l'accoglienza, darà tutto per i Blancos. Hala Madrid!".